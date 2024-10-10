Isparta'da Kamyonet Çekiciye Çarptı: Sürücü Yaralı

Isparta'da kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye bağlı olan yarı römorka çarptı. Meydana gelen kazada kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Isparta 102 cadde Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan Mesut K. idaresindeki 03 AAD 966 plakalı kamyonet, kavşağa girdiği esnada kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan E. idaresindeki 32 ADG 335 plakalı çekiciye bağlı olan 20 AEG 340 plakalı yarı römorka çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücü Mesut K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kamyonetten çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA