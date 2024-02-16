Isparta'da Kahvehanede Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kahvehaneye yapılan narkotik operasyonunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Çınaraltı mevkiinde bulunan bir kahvehaneye operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilerek 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. - ISPARTA