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Isparta'da Kafede Yangın Paniği

Isparta'da Kafede Yangın Paniği
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Isparta'da bir kafenin en üst katında çıkan yangın, içerideki müşterilerde büyük panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak işletmede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Isparta'da 5 katlı bir kafenin en üst katında yangın çıktı. Onlarca müşterinin bulunduğu sırada başlayan yangın sırasında büyük panik yaşanırken, işletmenin görevlileri ve komşu esnaflar müşterileri tahliye etti. Olayda kimse yaralanmazken binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1001 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir kafenin en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Meydana gelen olayda şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi.

İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören ve yangın tüpünü alarak anında müdahale eden Murat isimli esnaf, "Komşumun dükkanı yandı. İlk olarak ben koştum ama tam söndüremedik. Yangın söndürme tüpü ile koştum, içeride olan müşterilerin hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarımda koştu. En azından kurtulmuş oldular" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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