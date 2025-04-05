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Isparta'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü ağır toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eğirdir ilçesi Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Konya Bucağı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet A. idaresindeki 32 ACG 204 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ercan K. yönetimindeki 32 FZ 231 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

8 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İsmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynep A., Ali Hakan A., İhsan A., Selda A. ve Ayşe Y., otomobil sürücü Ercan K. ile yolcu Faden K. yaralandı.

Durumu ağır 3 kişi Isparta'ya sevk edildi

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Ayşe Y., Zeynep A. ve Selda A. tedavileri için Isparta'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - 3.Sayfa
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