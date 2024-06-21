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Isparta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Terziler Köyü yolu Akköprü mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ç. (30) idaresindeki 03 AFG 307 plakalı Fiat marka otomobil ile Kenan Y. (42) idaresindeki 32 KF 337 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler ile birlikte Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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