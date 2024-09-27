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Isparta'da Kadınlara KADES Bilgilendirmesi: Duygu Dolu Anlar

Isparta'da Kadınlara KADES Bilgilendirmesi: Duygu Dolu Anlar
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Isparta'da Toplum Destekli Polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 6 kadına KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme notları okuyan kadınlar duygu dolu anlar yaşadı.

Isparta'da Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından 6 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışma çerçevesinde anlamlı notlarla karşılaşan kadınlar gözyaşlarına hakim olamayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Isparta sınırları içerisinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak amacıyla 6 kadına KADES aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışma çerçevesinde "Kadınlar dünyanın en güçlü varlıkları. Sen gücünün farkında olan gerçek bir kahramansın", "Sen çok iyi bir annesin" ve "Her zorluk seni buluyor, ama sen her defasında üstesinden gelip daha güçlü kalkıyorsun. KADES ile her zaman yanındayız" gibi yazılı notlarla karşılaşan kadınlar gözyaşlarına hakim olamayarak çalışmayı gerçekleştiren ekiple sarıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Kadın Polis KADES

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