Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda milyonlarca kaçak makaron, sigara, alkol ve silah ele geçirildi. Tutuklanan 19 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Isparta polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda kaçak makaron, sigara, alkol, tarihi eser ve çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözlatına alınan 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan işyeri, araç ve ikamet aramalarında ele geçirilen suç unsurları dikkat çekti. Operasyonlar kapsamında: 3 milyon 218 bin 400 adet boş makaron, 641 bin 340 adet doldurulmuş sigara, bin 520 adet elektronik sigara, 4 bin 797 paket kaçak sigara, 80 litre kaçak alkol, 132 adet tarihi eser, 46 adet cep telefonu, bin 525 adet emtia, 88 tabanca, bin 150 fişek, 376 adet sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olarak, 6136 Sayılı Kanun, 5607 Sayılı Kanun, 2863 Sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalarda 19 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
img

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
img

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Son Dakika Haberleri

Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.