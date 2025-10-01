Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince 4 iş yeri ve 2 ikamete düzenlenen operasyonda doldurulmuş sigaradan ses bombasına kadar çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 iş yeri ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 375 paket doldurulmuş sigara, 8 adet elektronik sigara, 5 adet kamera, 2 adet fan, 3 adet tuşlu telefon, 3 adet sigara dolum makinesi, 1 adet havalı kompresör makinesi, 43 adet ses bombası, 6 adet oyun konsolu aparatı, 9 adet akıllı telefon ve 18 paket çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA