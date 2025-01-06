Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonları: 55 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonları: 55 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği 2024 yılına ait operasyonda, silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürünlere yönelik çok sayıda ele geçirme operasyonu düzenlendi. Toplamda 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2024 yılında silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürünlere yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirilirken, toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürünlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirilirken, toplam 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 12 adet tabanca, 570 adet tabanca üst kapağı ve 347 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 26 ayrı operasyonda 386 adet sikke, 31 adet obje, 8 eski eser ve izinsiz kazılarda kullanılan 15 dedektör ile 118 kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçak ve sahte ürünlere yönelik düzenlenen 11 operasyonda 100 bin 480 adet makaron, 411 litre alkollü içki, 260 paket sigara, 30 kilogram tütün, 48 adet motorlu testere ve 14 akıllı saat ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
img

Dünya devi yüz vermedi
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.