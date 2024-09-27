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Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu: 30 Tabanca ve 3 Gözaltı

Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu: 30 Tabanca ve 3 Gözaltı
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Isparta'da yapılan operasyonda, kaçak yollardan üretilen 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda kaçak yollardan üretimi yapılan 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Organize Suç faaliyetlerini önlemeye yönelik Şarkikarağaç ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; bir otomobilde yapılan aramada kaçak yollardan üretimi yapıldığı anlaşılan ve fabrikasyon üretim olan 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ürünlerle ilişkili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Olaylar Suç

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