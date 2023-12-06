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Isparta'da Kaçak Malzeme Operasyonu

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Isparta'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda, botox ilacı, akupunktur iyon çubuğu ve akupunktur iğnesi bulundu.

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçları önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 5 Aralık tarihinde iş yeri ve ikametlere gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 52 adet farklı markalarda botox ilacı, 400 adet akupunktur iyon çubuğu ve 200 Adet akupunktur iğnesi, ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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