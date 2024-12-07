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Isparta'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2.9 Milyon Adet Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2.9 Milyon Adet Ele Geçirildi
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Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda bir araçta 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, vergi kaybını önlemek ve haksız kazancı engellemek adına yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, dün bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araç aramasında toplam 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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