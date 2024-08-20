Isparta'da Kaçak Makaron Operasyonu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 86 bin 400 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Isparta'ya kaçak dolu makaron getirilerek satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti Ekipler, Keçiborlu ilçesinde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada toplam 86 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araçta bulunan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen makaronlara el konuldu. - ISPARTA