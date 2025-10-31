Isparta'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda il merkezinde bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 64 paket elektronik sigara kartuşu, 7 adet elektronik sigara cihazı, 3 adet elektronik sigara coil'i, 6 paket elektronik sigara başlığı, 3 adet powerbank, 6 adet tuşlu cep telefonu ve 1 adet dokunmatik akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlere el konulurken, 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA