Isparta'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 29 Adet Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, ekiplerce yapılan kontrollerde toplam 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa