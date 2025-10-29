Haberler

Isparta'da Kaçak Elektronik Cihaz ve Alkol Operasyonu

Isparta'da Kaçak Elektronik Cihaz ve Alkol Operasyonu
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son iki günde yaptığı operasyonlarda kaçak elektronik cihazlarla birlikte 33,5 litre kaçak alkol ele geçirdi. İki ayrı operasyonda toplamda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki günde düzenledikleri operasyonlarda kaçak elektronik cihazlar ve 33,5 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. 27 Ekim Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 1 adet akıllı telefon, 1 adet akıllı kol saati, 4 adet akıllı telefon bataryası ve 3 adet Bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. KOM ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan bir diğer çalışmada ise il merkezinde 6 adet 5 litrelik, 1 adet 2,5 litrelik etil alkol ve çeşitli türlerde el yapımı içki olmak üzere toplam 33,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
