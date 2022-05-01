Isparta'da kaçak avlanan 15 şahsa 57 bin 555 TL para cezası kesildi - Haberler

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Isparta'da kaçak avlanan 15 şahsa 57 bin 555 TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da kaçak avlanan 15 şahsa 57 bin 555 TL para cezası kesildi

Isparta'da av yasağına uymayarak kaçak avlandığı tespit edilen 15 şahsa 57 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'da av yasağına uymayarak kaçak avlandığı tespit edilen 15 şahsa 57 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada av yasağına rağmen kaçak olarak avlanıldığı tespit edilen 780 kilogram sazan balığı, 2 kilogram sülük, bin 25 metre serpme germe balık ağı, 2 adet zıpkın ve 210 kilogram kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere jandarma tarafından el konulurken, kaçak avlandığı tespit edilen 15 şahsa toplamda 57 bin 555 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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