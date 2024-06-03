Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 800 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince gece saatlerinde Eğirdir Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda göl içerisinde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ekipler tarafından ağa el konularak ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle yeniden bırakıldı. - ISPARTA