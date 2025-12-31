Haberler

Isparta'da kaçakçılık operasyonu: Alkol ve kaçak tıbbi malzemeler ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda 37,7 litre kaçak alkol ve estetik ameliyatlarda kullanılan 30 adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 37,7 litre kaçak alkol ile estetik ameliyatlarda kullanılan 30 adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün il merkezinde operasyonlar düzenlendi. İl merkezinde bulunan bir ikamete yapılan aramada, 30 litre etil alkol ile 7,70 litre farklı türlerde el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan başka operasyonda, estetik ameliyatlarda kullanılan, 30 farklı kaçak tıbbi malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
