Haberler

Isparta'da Kaçak Alkol Operasyonu: 69,25 Litre Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçak Alkol Operasyonu: 69,25 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimine yönelik düzenledikleri operasyonda toplam 69,25 litre kaçak alkol buldu. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki ayrı adreste yapılan aramalarda toplam 69,25 litre kaçak, sahte şişelenmiş alkol ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon hayata geçirdi. 17 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı adreste yapılan aramalarda toplam 69,25 litre kaçak, sahte şişelenmiş alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.