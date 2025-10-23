Isparta'da Kaçak Alkol Operasyonu: 54 Litre Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince son günlerde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 54 litre kaçak ve el yapımı alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda yapılan ilk operasyonda, 26,5 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, ikinci operasyonda ise 27,5 litre kaçak/sahte şişelenmiş alkol bulundu. Her iki olayla ilgili olarak toplam 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA