Isparta'da Kaçak Alkol Operasyonu: 125 Litre Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda şişelenmiş ve yapım aşamasında olan toplam 125 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, şişelenmiş ve yapım aşamasında olan toplam 125 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kaçak içki üretimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA