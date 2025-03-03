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Isparta'da İnşaattan Demir Çalan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Isparta'da İnşaattan Demir Çalan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Isparta'da bir inşaattan 25 iskele demiri çalmaya çalışan 3 kişi, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde uyuşturucu madde de ele geçirildi. Zanlılar tutuklandı.

Isparta'da 3 kişi, bir inşaattan 25 iskele demiri çalarken çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir inşaattan 25 adet iskele demiri çalmaya çalışan 3 şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma" suçu ile "kadına karşı basit yaralama" suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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