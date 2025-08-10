Isparta'da içerisinde para bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Isparta'da içerisinde bin 785 TL, 5 Euro ve 5 Dolar bulunan cüzdan, duyarlı bir vatandaş tarafından polise teslim edildi. Ekipler, kimlik bilgisi olmamasına rağmen sahibine ulaşarak cüzdanı teslim etti.

Isparta'da içerisinde kimlik veya kişisel bilgi bulunmayan, bin 785 TL, 5 Euro ve 5 Dolar para bulunan cüzdan, duyarlı bir vatandaş tarafından polis merkezine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kimlik bilgisi olmamasına rağmen titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu cüzdanın sahibi tespit edilerek, içerisindeki para ve eşyalar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Polis ekipleri, duyarlı davranışından ötürü cüzdanı bulan vatandaşa teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
