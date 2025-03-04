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Isparta'da Huzur ve Güvenlik Denetimlerinde 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Huzur ve Güvenlik Denetimlerinde 12 Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta'da yapılan güvenlik denetimlerinde son 24 saatte 3 bin 363 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 12 aranan şahıs yakalanarak işlemlere alındı. Ayrıca, bin 768 araç kontrol edilerek 325 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta'da huzur ve güvenliği sağlamak için yapılan denetimlerde son 24 saatte 3 bin 363 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 12 aranan şahıs yakalandı. Bin 768 araç kontrol edilirken, 325 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son 24 saatte yapılan kontrollerde 3 bin 363 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 12 şahıs yakalandı. Ekipler, bin 768 aracı denetlerken, kurallara uymayan 325 sürücüye idari ceza uyguladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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