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Isparta'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Bin Şahıs Denetlendi

Isparta'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Bin Şahıs Denetlendi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 52 ekip ve 193 personel ile gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 5 bin 27 şahıs ve bin 917 araç denetledi. Uygulama sonuçlarında 30 araca ceza kesilirken, aranan bir şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 52 ekip ve 193 personel ile 5 bin 27 şahıs ve bin 917 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 30 araca ceza kesilirken, 43 metruk bina, 9 iş yeri ve 6 park-bahçe denetlendi. Ayrıca, 1 aranan şahıs yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Isparta genelinde yapılan denetimlerde 52 ekip ve 193 personel görev alırken, toplamda 5 bin 27 şahıs ve bin 917 araç üzerinde kontrol yapıldı. 10.00-12.00, 14.00-16.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, denetlenen araçlardan 30'una trafik cezası kesildi. Ayrıca, 43 metruk bina, 9 umuma açık iş yeri ve 6 park-bahçe de denetlendi. Yapılan kontrollerde, aranan bir şahıs yakalanarak işlemleri başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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