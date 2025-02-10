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Isparta'da Huzur ve Güven Operasyonu: 4 Bin 91 Sorgulandı, 8 Aranan Yakalandı

Isparta'da Huzur ve Güven Operasyonu: 4 Bin 91 Sorgulandı, 8 Aranan Yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur operasyonunda 4 bin 91 şahıs sorgulanırken, 8 aranan kişi yakalandı ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin 103 araç kontrol edilerek 433 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "Huzur ve Güven Operasyonu" kapsamında 4 bin 91 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 103 araç kontrol edilerek 433 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen "Huzur ve Güven Operasyonu" kapsamında 4 bin 91 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Trafik Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 3 bin 103 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 433 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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