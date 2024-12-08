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Isparta'da Huzur Uygulaması: Yabancılara Kimlik Kontrolü ve Araç Denetimi

Isparta'da Huzur Uygulaması: Yabancılara Kimlik Kontrolü ve Araç Denetimi
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Isparta'da düzenlenen huzur uygulamasında 4,599 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı, 2,114 araç denetlendi ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Isparta'da yapılan huzur uygulamasında, 4 bin 599 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı, 2 bin 114 araç denetlendi ve 10 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere işlemi başlatıldı.

Isparta'da 28 Kasım-6 Aralık 2024 tarihleri arasında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen huzur uygulaması kapsamında bir denetim gerçekleştirildi. 31 ekip, 1 mobil göç aracı ve 115 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 24 farklı noktada 4599 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı ve 2114 araç denetlendi. Denetimlerde, tespit edilen 10 düzensiz göçmenin sınırdışı edilmesi için işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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