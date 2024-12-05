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Isparta'da Hükümlü Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Isparta'da Hükümlü Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Isparta'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 14 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suçundan hakkında 14 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak ve hükümlünün kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö.'nün, Yalvaç ilçesi Kuruyan köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla L.Ö., saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan L.Ö., sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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