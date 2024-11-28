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Isparta'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta'da hırsızlık suçundan 34 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan İ.B. isimli şahıs, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet, halkın huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.

Isparta'da hırsızlık suçundan 34 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 34 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Emniyetten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak için ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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