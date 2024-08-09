Isparta'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da polis, hakkında hırsızlıktan 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Isparta'da polis, hakkında hırsızlıktan 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan N.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan N.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA