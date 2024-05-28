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Isparta'da hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 27 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan İ.Y.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Isparta'da hırsızlık suçundan 27 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 27 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan İ.Y. ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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