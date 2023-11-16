Isparta'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da bir iş yerinde ve bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelilerin hırsızlık anları da yer alıyor.

Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, iki iş yeri ve kurumdan hırsızlık, bir 2 bisiklet hırsızlığı ve bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarının üzerine çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarının iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin F.T, bisikleti çalan şüpheli şahısın M.Y. olduğunu belirledi. 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çeşitli hırsızlık suçuna karışan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların hırsızlık yaptığı anlar iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerindeki kasa kısmına gelerek yazar kasadan paraları aldığı, diğer şüphelinin ise apartmanın bodrum katına inerek bisikleti götürdüğü görülüyor.