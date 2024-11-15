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Isparta'da Hemzemin Geçitte Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta'da Hemzemin Geçitte Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Isparta'nın Bozanönü Köyü'nde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu sürücü Onur D. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Onur D.'nin sağlık durumu kritik.

Isparta'da hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Bozanönü Köyü Akkent Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makinist Mehmet D.S. (45) yönetimindeki yük treni Burdur yönüne seyrederken, hemzemin geçitte Onur D. (27) idaresindeki 32 DC 744 plakalı DS 7 marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Onur D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Onur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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