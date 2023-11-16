Isparta'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Isparta'da hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü Ö.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa