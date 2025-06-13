Isparta'da Hapis Cezası Bulunan 11 Şahıs Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan toplam 11 şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce geçtiğimiz gün Isparta genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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