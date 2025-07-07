Isparta'da Haftalık Denetimlerde 28 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da Haftalık Denetimlerde 28 Aranan Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 41 binin üzerinde şahıs sorgulanırken, 28 aranan kişi gözaltına alındı. Ayrıca 22 bin 642 araç kontrol edildi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Isparta'da 1 haftada yapılan denetimlerde 41 binin üzerinde şahıs sorgulanırken, 28 aranan kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran–5 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde 41 bin 135 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 28 aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı, 22 bin 642 araç kontrol edildi, 2 bin 264 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, halkın güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele kapsamında denetimlerin il genelinde devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır

Şehit düşen askerin son mesajı Türkiye'yi yasa boğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Sahnede talihsiz kaza! Kimse ne olduğuna anlam veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.