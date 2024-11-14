Isparta'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Isparta'da hareket halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sularında Pirimehmet Mahallesi 110. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Korkmaz yönetimindeki 32 ABU 283 plakalı hafif ticari araç, motor kısmından aniden alev aldı. Araç sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, aracın motor bölümünde maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA