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Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücü yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hafif ticari araç ile çarpışarak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. (72) idaresindeki 42 FDD 35 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Abacılar Mahallesi Cenon kavşağına giriş yaptığı esnada aynı bulvarda yeni sanayi sitesine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü D.K.Ç. (16) idaresindeki 32 ADV 459 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Isparta Yalvaç Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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