Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 5 Bin 726 Kişi Sorgulandı

Isparta'da son 24 saatte yapılan denetimlerde 5 bin 726 şahıs sorgulandı, 7 aranan kişi yakalandı. Trafik kontrollerinde 3 bin 141 araç incelenirken, 351 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta genelinde güvenlik İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 24 saatte 5 bin 726 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT kontrollerinde 7 aranan şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3 bin 141 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 351 sürücüye idari ceza uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA