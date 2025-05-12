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Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 38 Bin Kişi Sorgulandı, 44 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 38 Bin Kişi Sorgulandı, 44 Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 4-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği güvenlik ve trafik denetimlerinde 38 bin 212 kişiyi sorguladı ve 44 aranan şahsı yakaladı.

Isparta'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 38 binin üzerinde kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mayıs tarihlerinde il genelinde güvenlik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 38 bin 212 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması bulunan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Trafik güvenliğini sağlamak için yapılan kontrollerde de 24 bin 329 araç denetlenirken, kurak ihlali yapan 2 bin 738 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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