Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 21 Bin Kişi Sorgulandı, 29 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 21 binden fazla kişi sorgulandı, 29 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında il genelinde sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan 1 haftalık uygulamalarda 21 bin 67 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. Ayrıca 12 bin 121 araç kontrol edildi, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ISPARTA