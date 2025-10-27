Haberler

Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 21 Bin Kişi Sorgulandı, 29 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 21 bin 67 kişi sorgulanırken, aranan 29 şahıs yakalandı. Ayrıca 12 bin 121 araç kontrol edildi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 21 binden fazla kişi sorgulandı, 29 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında il genelinde sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan 1 haftalık uygulamalarda 21 bin 67 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. Ayrıca 12 bin 121 araç kontrol edildi, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
