Haberler

Isparta'da Güvenlik Denetimi: Kusurlu Araçlara İdari İşlem

Isparta'da Güvenlik Denetimi: Kusurlu Araçlara İdari İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta polis ekipleri, vatandaşların güvenliği için park ve mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde kusurlu araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta polis ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kusurlu araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan uygulamalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bu alanlarda asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve beklenebilir suçların önlenmesi amacıyla kontrol ve denetimler yapıldı.

Denetim noktaları arasında; Toptancılar Parkı, Sağlık Parkı, Andık Deresi Mesireliği, Çayboyu, Türkoloji Parkı yer aldı.

Uygulama sırasında kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Balıkesir'den sonra sabaha karşı korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.