Isparta'da Güvenlik Denetimi: Kusurlu Araçlara İdari İşlem

Isparta polis ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kusurlu araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan uygulamalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bu alanlarda asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve beklenebilir suçların önlenmesi amacıyla kontrol ve denetimler yapıldı.

Denetim noktaları arasında; Toptancılar Parkı, Sağlık Parkı, Andık Deresi Mesireliği, Çayboyu, Türkoloji Parkı yer aldı.

Uygulama sırasında kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı. - ISPARTA