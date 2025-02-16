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Isparta'da 'Güven ve Huzur' Denetimleri: Binlerce Kimlik Sorgulandı

Isparta'da 'Güven ve Huzur' Denetimleri: Binlerce Kimlik Sorgulandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 24 saat süren denetimlerde 4 bin 842 kişinin kimlik sorgulaması yaptı ve aranan 3 kişiyi yakaladı. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 335 araç kontrol edildi, 283 sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat süren "Güven ve Huzur" denetimlerinde 4 bin 842 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı, aranan 3 kişiyi yakaladı. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 335 araç kontrol edilirken, 283 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saatte kent genelinde gerçekleştirdiği "Güven ve Huzur" denetimlerinde binlerce kişiyi sorguladı ve trafik denetimi yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 4 bin 842 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 335 araç kontrol edildi ve 283 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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