Isparta'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Isparta KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde bir ikamette yaptığı aramada gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ürünleri ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Kasım Çarşamba günü il merkezinde bulunan bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 370 paket gümrük kaçağı sigara, 30 adet elektronik sigara ve 20 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA