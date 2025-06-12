Isparta'da Göl Kenarında Baygın Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da Göl Kenarında Baygın Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Serinlemek için baraj gölüne giren 27 yaşındaki Alper A., gözden kaybolduktan sonra baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Alper A.'nın sağlık durumu iyi.

Isparta'da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan genç, göl kenarında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta-Burdur karayolu üzerindeki Gelincik köyü yakınlarında bulunan Gelincik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Alper A., iddiaya göre alkol aldıktan sonra serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Alper A., göl kenarında baygın halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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