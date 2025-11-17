Haberler

Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetimlerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde binlerce şahıs ve araç sorgulanırken, 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 20 bin 606 şahıs sorgulanarak, 15 aranan şahıs yakalanırken, 11 bin 178 araç kontrol edildi.

Isparta genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce şahıs ve araç sorgulanırken, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09–15 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelindeki polis sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bir hafta süren uygulamalarda toplam 20 bin 606 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 15 aranan şahıs yakalanarak adli işlemleri başlatıldı. Ekipler ayrıca 11 bin 178 aracı kontrol ederek trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Denetimlerde 10 ruhsatsız silah ele geçirilirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

