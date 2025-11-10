Haberler

Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetimler: 27 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetimler: 27 Aranan Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da 02 - 08 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 53 şahıs sorgulanırken, 27 aranan kişi yakalandı. 11 bin 495 araç kontrol edildi ve 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince 7 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 53 şahıs sorgulandı, 27 aranan kişi yakalandı. Denetimlerde 11 bin 495 araç kontrol edilirken 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 02 - 08 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen denetimlerde geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 22 bin 53 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Trafik ekiplerince 11 bin 495 araç denetime tabi tutuldu ve kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.