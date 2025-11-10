Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetimler: 27 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince 7 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 53 şahıs sorgulandı, 27 aranan kişi yakalandı. Denetimlerde 11 bin 495 araç kontrol edilirken 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 02 - 08 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen denetimlerde geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 22 bin 53 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Trafik ekiplerince 11 bin 495 araç denetime tabi tutuldu ve kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA