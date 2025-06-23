Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetim: 30 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Geniş Kapsamlı Denetim: 30 Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 38 bin şahıs sorguladı, 30 aranan şahsı yakaladı ve 21 binden fazla aracı kontrol etti.

Isparta il genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde 38 bin şahıs sorgulanırken, 21 binden fazla araç kontrol edildi. 30 aranan şahıs yakalanırken, bin 467 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerle huzur ve güvenliği sağlamaya devam etti. Yapılan denetimlerde 38 bin şahıs sorgulandı, 30 aranan şahıs yakalandı, 21 bin 314 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, bin 467 sürücüye cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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