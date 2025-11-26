Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimleri: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da son iki günde yapılan polis denetimlerinde 5 binin üzerinde kişi sorgulandı, 2 bin 701 araç kontrol edildi. Denetimlerde 31 aranan şahıs yakalanırken, 20 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis sorumluluk bölgelerinde son iki gün içinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 5 bin 78 şahıs sorgulanırken, 2 bin 701 araç kontrol edildi. Denetimlerde 31 aranan şahıs yakalanırken, ekipler ayrıca 20 adet sentetik kannabinoid ele geçirdi. - ISPARTA